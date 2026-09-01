Η κοινωνία σε σήψη: Ένα νεκρό βρέφος, τρία απροστάτευτα παιδιά και ένα κράτος που γνώριζε

Υπάρχουν υποθέσεις που προκαλούν φρίκη για όσα αποκαλύπτουν. Και υπάρχουν κάποιες ακόμη πιο σκοτεινές, γιατί αποκαλύπτουν όχι μόνο ένα έγκλημα, αλλά και όλα όσα είχαν προηγηθεί και ίσως θα έπρεπε να είχαν σημάνει συναγερμό. Η υπόθεση της Κυψέλης είναι μία από αυτές.Ένα νεκρό βρέφος, η σορός του κρυμμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη από έναν 43χρονο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, με τις τελευταίες πληροφορίες να τον θέλουν τον Απρίλιο του 2020 είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπείας με θύμα μία γυναίκα από τη Γερμανία. Μια 38χρονη Γερμανίδα γυναίκα έγκυος. Η 15χρονη που ζούσε μαζί τους, επίσης έγκυος. Δύο ακόμη ανήλικα αγόρια, 9 και 12 ετών. Η 15χρονη και ο 9χρονος διεγνωσμένοι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, με σύφιλη. Ένας Αφγανός ενήλικος, 26 ετών, που φέρεται να δηλώνει σύντροφος της 15χρονης και πατέρας του παιδιού που κυοφορεί.Και μέσα σε όλα αυτά, μια πληροφορία που αλλάζει τη διάσταση της υπόθεσης: τα τρία παιδιά ήταν ήδη γνωστά στις Αρχές. Είχαν ήδη βρεθεί στο Παίδων «Αγία Σοφία» έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση, καθώς είχε κριθεί ότι χρειάζονταν προστασία. Το σύστημα τα είχε ήδη δει. Και όμως, δεν κατάφερε να τα κρατήσει ασφαλή.