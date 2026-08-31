«Suede Eyeshadow»: Η πιο ζεστή τάση στο μακιγιάζ ματιών για το φθινόπωρο

Με την αλλαγή της σεζόν, αλλάζει σταδιακά και η διάθεσή μας απέναντι στο μακιγιάζ. Τα πιο ανάλαφρα καλοκαιρινά look δίνουν τη θέση τους σε πιο ζεστές αποχρώσεις, περισσότερη ένταση στα μάτια και υφές που μοιάζουν να έχουν σχεδιαστεί για τις πρώτες φθινοπωρινές ημέρες. Σε αυτό το κλίμα έρχεται και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τάσεις της νέας σεζόν: το suede eyeshadow, δηλαδή οι σκιές ματιών με ματ, απαλή και βελούδινη όψη.