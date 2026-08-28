Η Kέιτ Μος συνδύασε την τζιν φούστα της με το πιο κομψό στυλ παπουτσιών
MARIE CLAIRE

Η Kέιτ Μος συνδύασε την τζιν φούστα της με το πιο κομψό στυλ παπουτσιών

Για μια βόλτα στο Marylebone του Λονδίνου.

Η Kέιτ Μος συνδύασε την τζιν φούστα της με το πιο κομψό στυλ παπουτσιών
Η τζιν φούστα επιστρέφει αυτή τη σεζόν στο προσκήνιο και διεκδικεί ξανά τη θέση της ανάμεσα στα βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας. Μάλιστα η Kate Moss, το επιβεβαιώνει με μία από τις πιο πρόσφατες εμφανίσεις της.

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