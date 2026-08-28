Η Λέσλι Μαν, γνωστή για τους ρόλους της σε κωμωδίες, αποκάλυψε τι κάνει για τον γάμο της
Η Λέσλι Μαν, γνωστή για τους ρόλους της σε κωμωδίες, αποκάλυψε τι κάνει για τον γάμο της
Είναι παντρεμένη 30 χρόνια
ΗLeslie Mann αποκαλύπτει πώς έχει καταφέρει να διατηρήσει δυνατή τη σχέση της με τον σκηνοθέτη Judd Apatow, με τον οποίο είναι παντρεμένη από το 1997.
Σε επεισόδιο του podcast «Not Gonna Lie with Kylie Kelce», που κυκλοφόρησε στις 20 Αυγούστου, η 54χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το μυστικό που, όπως λέει, έχει βοηθήσει τον γάμο τους να αντέξει στον χρόνο.
«Απλώς αποδέχεσαι πόσο δύσκολο είναι και δεν προσπαθείς να κοροϊδέψεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι το μυστικό», είπε στην οικοδέσποινα Kylie Kelce.
Η ηθοποιός μίλησε επίσης χωρίς περιστροφές για το πόσο απαιτητικό μπορεί να είναι μια σχέση με διάρκεια στον χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Σε επεισόδιο του podcast «Not Gonna Lie with Kylie Kelce», που κυκλοφόρησε στις 20 Αυγούστου, η 54χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το μυστικό που, όπως λέει, έχει βοηθήσει τον γάμο τους να αντέξει στον χρόνο.
«Απλώς αποδέχεσαι πόσο δύσκολο είναι και δεν προσπαθείς να κοροϊδέψεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι το μυστικό», είπε στην οικοδέσποινα Kylie Kelce.
Η ηθοποιός μίλησε επίσης χωρίς περιστροφές για το πόσο απαιτητικό μπορεί να είναι μια σχέση με διάρκεια στον χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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