Η Meta καλείται να πληρώσει 15δισ. ευρώ για εθισμό των εφήβων

Νέα μέτρα για την προστασία των ανήλικων χρηστών στις ΗΠΑ προωθεί η Meta, στο πλαίσιο ενός συμβιβασμού που έβαλε τέλος σε μια από τις σημαντικότερες δικαστικές διαμάχες στις ΗΠΑ σχετικά με τον αντίκτυπο των social media στα παιδιά και τους εφήβους.Δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ είχαν κατηγορήσει τον τεχνολογικό κολοσσό ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες του με τρόπο που ενθαρρύνει τον εθισμό και ότι τα προϊόντα του μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ανηλίκων.Ο συμβιβασμός, ο οποίος βάζει ουσιαστικά τέλος στη μεγάλη δίκη που βρισκόταν σε εξέλιξη στην Καλιφόρνια, προβλέπει ότι η Meta θα καταβάλει συνολικά έως και 15,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα προστασίας για τους έφηβους χρήστες στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ημερήσια όρια χρήσης και περιορισμοί στην πρόσβαση κατά τις νυχτερινές ώρες.Πρόκειται για την πρώτη φορά στις ΗΠΑ που η Meta υποχρεώνεται να αλλάξει βασικά χαρακτηριστικά της καθημερινής εμπειρίας των χρηστών στις πλατφόρμες της.Τι αλλάζει σε Instagram και FacebookΟι αλλαγές που συμφωνήθηκαν περιλαμβάνουν περιορισμούς στον χρόνο χρήσης, διακοπή των ειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, αποκλεισμό της πρόσβασης στις εφαρμογές κατά τις κρίσιμες νυχτερινές ώρες, καθώς και απαγόρευση φίλτρων που προσομοιώνουν πλαστικές επεμβάσεις. Στόχος είναι να μειωθεί η έκθεση των εφήβων σε λειτουργίες που μπορούν να ενισχύσουν την υπερβολική χρήση των εφαρμογών ή να επηρεάσουν αρνητικά την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Η συμφωνία αφορά στις ΗΠΑ και θα τεθεί σε εφαρμογή τους επόμενους μήνες, εφόσον λάβει την απαραίτητη δικαστική έγκριση.