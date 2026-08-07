Τα νέα nepo babies που κάνουν απόβαση στο Hollywood
Τα νέα nepo babies που κάνουν απόβαση στο Hollywood
Όταν το επίθετο ανοίγει πόρτες στη showbiz, αλλά χρειάζεται ταλέντο για να κρατηθούν ανοιχτές.
Η πρώτη πολύ διάσημη γενιά nepo babies του Hollywood, αυτή της Maya Hawke και της Dakota Johnson, έχει εδραιωθεί εδώ και χρόνια στη βιομηχανία του θεάματος. Πλέον, μια νέα φουρνιά από απογόνους σημαντικών προσωπικοτήτων της showbiz έρχεται για να διεκδικήσει το χώρο που της εξασφαλίζει το επίθετό της. Ποια είναι τα νέα nepo babies του Hollywood και τι δυνατότητες έχουν να ξεχωρίσουν ανάμεσα στους υπόλοιπους συναδέλφους τους;
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