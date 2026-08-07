Η Bella Hadid μόλις επιβεβαίωσε ότι αυτή είναι το πιο κομψή απόχρωση ξανθού για το φετινό καλοκαίρι

Αν ψάχνετε το ξανθό που θα κυριαρχήσει από το τέλος του καλοκαιριού μέχρι και το φθινόπωρο, η Bella Hadid μόλις έδωσε την απάντηση. Το μοντέλο αποχωρίστηκε το χαρακτηριστικό καστανό χρώμα των μαλλιών του και υιοθέτησε ένα πολυδιάστατο sandy blonde, μια απόχρωση που συνδυάζει τη φωτεινότητα του ξανθού με τη φυσικότητα των μπεζ και των μελί τόνων.