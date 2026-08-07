Η Bella Hadid μόλις επιβεβαίωσε ότι αυτή είναι το πιο κομψή απόχρωση ξανθού για το φετινό καλοκαίρι
Η Bella Hadid μόλις επιβεβαίωσε ότι αυτή είναι το πιο κομψή απόχρωση ξανθού για το φετινό καλοκαίρι
Ας το ονομάσουμε «sandy blonde».
Αν ψάχνετε το ξανθό που θα κυριαρχήσει από το τέλος του καλοκαιριού μέχρι και το φθινόπωρο, η Bella Hadid μόλις έδωσε την απάντηση. Το μοντέλο αποχωρίστηκε το χαρακτηριστικό καστανό χρώμα των μαλλιών του και υιοθέτησε ένα πολυδιάστατο sandy blonde, μια απόχρωση που συνδυάζει τη φωτεινότητα του ξανθού με τη φυσικότητα των μπεζ και των μελί τόνων.
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