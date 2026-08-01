Giorgio Armani: Μία νέα σειρά για τη ζωή του θρύλου της μόδας έρχεται στη μικρή οθόνη
Giorgio Armani: Μία νέα σειρά για τη ζωή του θρύλου της μόδας έρχεται στη μικρή οθόνη
Η παραγωγή με τη στήριξη του οίκου Armani θα παρουσιάσει την καριέρα και το όραμα ενός από τους πιο επιδραστικούς designers.
Μία νέα σειρά για τον Giorgio Armani έρχεται να παρουσιάσει τη ζωή και την καριέρα ενός από τους πιο σημαντικούς σχεδιαστές μόδας όλων των εποχών. Η βιογραφική παραγωγή, που βρίσκεται στα σκαριά από τις Lux Vide και Fremantle, θα μας ταξιδέψει στον κόσμο του εμβληματικού Ιταλού δημιουργού, από τα πρώτα του βήματα μέχρι τη δημιουργία ενός παγκόσμιου fashion empire.
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