Giorgio Armani: Μία νέα σειρά για τη ζωή του θρύλου της μόδας έρχεται στη μικρή οθόνη
MARIE CLAIRE

Giorgio Armani: Μία νέα σειρά για τη ζωή του θρύλου της μόδας έρχεται στη μικρή οθόνη

Η παραγωγή με τη στήριξη του οίκου Armani θα παρουσιάσει την καριέρα και το όραμα ενός από τους πιο επιδραστικούς designers.

Giorgio Armani: Μία νέα σειρά για τη ζωή του θρύλου της μόδας έρχεται στη μικρή οθόνη
Μία νέα σειρά για τον Giorgio Armani έρχεται να παρουσιάσει τη ζωή και την καριέρα ενός από τους πιο σημαντικούς σχεδιαστές μόδας όλων των εποχών. Η βιογραφική παραγωγή, που βρίσκεται στα σκαριά από τις Lux Vide και Fremantle, θα μας ταξιδέψει στον κόσμο του εμβληματικού Ιταλού δημιουργού, από τα πρώτα του βήματα μέχρι τη δημιουργία ενός παγκόσμιου fashion empire.
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