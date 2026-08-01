Καλλιτεχνική κολύμβηση: Πρωταθλήτριες Ευρώπης οι αδελφές Αλεξανδρή

Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο τεχνικό ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια ιστορική διάκριση.



Μια σπουδαία διάκριση χάρισαν στην Ελλάδα η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, οι οποίες κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.





Οι δύο αθλήτριες πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, συγκεντρώνοντας 311.4308 βαθμούς και ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Η επιστροφή τους στην ελληνική ομάδα μετά από 14 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο αγωνίζονταν με τα χρώματα της Αυστρίας, συνδυάστηκε με μια εντυπωσιακή επιτυχία.

01.08.2026, 10:45