Σελήνη στους Ιχθύς σήμερα: Τα τυχερά ζώδια της ημέρας
Σελήνη στους Ιχθύς σήμερα: Τα τυχερά ζώδια της ημέρας
Tρία ζώδια είναι εκείνα που ευνοούνται περισσότερο.
ΗΣελήνη περνά στο ζώδιο των Ιχθύων την Παρασκευή 31 Ιουλίου, φέρνοντας μια πιο αισιόδοξη και ήρεμη ενέργεια. Καθώς ο μήνας ολοκληρώνεται, αρκετοί θα νιώσουν ότι ένας νέος κύκλος ανοίγει μπροστά τους, με ευχάριστες εξελίξεις και απρόσμενες ευκαιρίες. Σύμφωνα με την αστρολογία, τρία ζώδια είναι εκείνα που ευνοούνται περισσότερο από τη συγκεκριμένη διέλευση.
Ταύρος
Η Σελήνη στους Ιχθύς λειτουργεί ευνοϊκά για τον Ταύρο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα νέο ξεκίνημα ή μια ευκαιρία που μέχρι πρότινος φαινόταν απίθανη. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό, να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας και να κάνετε το βήμα που σκεφτόσασταν εδώ και καιρό.
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Ταύρος
Η Σελήνη στους Ιχθύς λειτουργεί ευνοϊκά για τον Ταύρο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα νέο ξεκίνημα ή μια ευκαιρία που μέχρι πρότινος φαινόταν απίθανη. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό, να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας και να κάνετε το βήμα που σκεφτόσασταν εδώ και καιρό.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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