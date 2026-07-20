Μουντιάλ 2026: Οι πανηγυρισμοί του Λαμίν Γιαμάλ με τον αδερφό του ήταν το πιο χαριτωμένο στιγμιότυπο στον χθεσινό τελικό (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Μουντιάλ 2026: Οι πανηγυρισμοί του Λαμίν Γιαμάλ με τον αδερφό του ήταν το πιο χαριτωμένο στιγμιότυπο στον χθεσινό τελικό (βίντεο)

Το τριών ετών αγόρι έχει κλέψει τις καρδιές κάθε φιλάθλου σε αυτή τη διοργάνωση.

Μουντιάλ 2026: Οι πανηγυρισμοί του Λαμίν Γιαμάλ με τον αδερφό του ήταν το πιο χαριτωμένο στιγμιότυπο στον χθεσινό τελικό (βίντεο)
Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές στιγμές του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 ήταν ο πανηγυρισμός του Lamine Yamal με τον μικρότερο αδελφό του, Keyne, αμέσως μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής.

 
Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής, που συνέβαλε στην πορεία της εθνικής Ισπανίας προς την κορυφή, είδε τον μόλις 3 ετών Keyne να τρέχει προς το μέρος του μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας, πανηγυρίζοντας με ενθουσιασμό.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το FOX Sports στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μικρός εμφανίζεται να διασχίζει τον αγωνιστικό χώρο φορώντας τη φανέλα της Ισπανίας, κρατώντας μάλιστα ως ενθύμιο ένα κομμάτι από τα δίχτυα της εστίας. Μόλις έφτασε κοντά στον αδελφό του, έπεσε στην αγκαλιά του, με τον Lamine Yamal να τον σηκώνει ψηλά και να τον αγκαλιάζει σφιχτά μέσα σε κλίμα συγκίνησης.

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