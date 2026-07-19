Πώς να κοιμηθείτε άνετα όταν έχει ζέστη χωρίς air condition

Στο σπίτι τις βραδινές ώρες η κατάσταση μοιάζει ανυπόφορη χωρίς air condition. Υπάρχει τρόπος τελικά να απολαύσετε τον ύπνο σας χωρίς να ιδρώσετε ή να στριφογυρίζετε για ώρες στο κρεββάτι; Σύμφωνα με τον Matthew Ebben, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Νευρολογίας και Νευροεπιστήμης του Κέντρου για τον Ύπνο στη Νέα Υόρκη, υπάρχει.



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