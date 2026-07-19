Πώς να κοιμηθείτε άνετα όταν έχει ζέστη χωρίς air condition
MARIE CLAIRE

Πώς να κοιμηθείτε άνετα όταν έχει ζέστη χωρίς air condition

Για να κάνετε επιτέλους όνειρα καλοκαιρινής νυκτός.

Πώς να κοιμηθείτε άνετα όταν έχει ζέστη χωρίς air condition

Στο σπίτι τις βραδινές ώρες η κατάσταση μοιάζει ανυπόφορη χωρίς air condition. Υπάρχει τρόπος τελικά να απολαύσετε τον ύπνο σας χωρίς να ιδρώσετε ή να στριφογυρίζετε για ώρες στο κρεββάτι; Σύμφωνα με τον Matthew Ebben, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Νευρολογίας και Νευροεπιστήμης του Κέντρου για τον Ύπνο στη Νέα Υόρκη, υπάρχει.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης