Πώς να κοιμηθείτε άνετα όταν έχει ζέστη χωρίς air condition
Πώς να κοιμηθείτε άνετα όταν έχει ζέστη χωρίς air condition
Για να κάνετε επιτέλους όνειρα καλοκαιρινής νυκτός.
Για να κάνετε επιτέλους όνειρα καλοκαιρινής νυκτός.
Στο σπίτι τις βραδινές ώρες η κατάσταση μοιάζει ανυπόφορη χωρίς air condition. Υπάρχει τρόπος τελικά να απολαύσετε τον ύπνο σας χωρίς να ιδρώσετε ή να στριφογυρίζετε για ώρες στο κρεββάτι; Σύμφωνα με τον Matthew Ebben, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Νευρολογίας και Νευροεπιστήμης του Κέντρου για τον Ύπνο στη Νέα Υόρκη, υπάρχει.
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