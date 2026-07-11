King Charles: Συναντήθηκε ξανά με τα εγγόνια του Archie και Lilibet έπειτα από τέσσερα χρόνια

Έπειτα από τέσσερα χρόνια, ο King Charles είχε την ευκαιρία να συναντήσει ξανά τα εγγόνια του, Πρίγκιπα Archie και Πριγκίπισσα Lilibet, σε μια ιδιωτική οικογενειακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Highgrove House. Ο Prince Harry και η Meghan Markle ταξίδεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα παιδιά τους, σε μια επίσκεψη που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά από το 2022 που ο μονάρχης βλέπει από κοντά τα δύο εγγόνια του.