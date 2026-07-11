King Charles: Συναντήθηκε ξανά με τα εγγόνια του Archie και Lilibet έπειτα από τέσσερα χρόνια
King Charles: Συναντήθηκε ξανά με τα εγγόνια του Archie και Lilibet έπειτα από τέσσερα χρόνια
Ο Prince Harry και η Meghan Markle ταξίδεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα δύο παιδιά τους, σηματοδοτώντας την πρώτη συνάντηση του King Charles με τα εγγόνια του μετά από τέσσερα χρόνια.
Έπειτα από τέσσερα χρόνια, ο King Charles είχε την ευκαιρία να συναντήσει ξανά τα εγγόνια του, Πρίγκιπα Archie και Πριγκίπισσα Lilibet, σε μια ιδιωτική οικογενειακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Highgrove House. Ο Prince Harry και η Meghan Markle ταξίδεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα παιδιά τους, σε μια επίσκεψη που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά από το 2022 που ο μονάρχης βλέπει από κοντά τα δύο εγγόνια του.
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