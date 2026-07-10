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Ενώ έγραφε το αυτοβιογραφικό κόμικ της «Εγώ, Χοντρή», έχασε πενήντα κιλά
MARIE CLAIRE

Ενώ έγραφε το αυτοβιογραφικό κόμικ της «Εγώ, Χοντρή», έχασε πενήντα κιλά

Η Μεριτσέλ Μποσκ δημιούργησε ένα βιβλίο για το body shaming και το bullying βασισμένο στις προσωπικές εμπειρίες της

Ενώ έγραφε το αυτοβιογραφικό κόμικ της «Εγώ, Χοντρή», έχασε πενήντα κιλά
Στην εποχή του Ozempic και των social media, που τα καθημερινά ερεθίσματα με τα οποία βομβαρδιζόμαστε προβάλλουν (ξανά) ως πρότυπο ομορφιάς το skinny, στον αντίποδα του body positivity που φαινόταν να κερδίζει έδαφος τα προηγούμενα χρόνια, κόμικ όπως το «Εγώ, Χοντρή» μπορεί να λειτουργήσουν με λυτρωτικό τρόπο, ειδικά για τις πιο ευάλωτες ηλικίες της εφηβείας και της μετα-εφηβείας. Η δημιουργός του, Μεριτσέλ Μποσκ, θίγει με ειλικρίνεια και ευθύτητα θέματα όπως η ψυχολογική κακοποίηση, οι διατροφικές διαταραχές, οι διαταραγμένες οικογενειακές σχέσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός, καθώς αφηγείται την προσωπική ιστορία της, από τα παιδικά χρόνια της, όταν στο σχολείο υφίστατο body shaming και bullying ενώ στο σπίτι οι γονείς της κάθε άλλο παρά τη βοηθούσαν να καλλιεργήσει την αυτοεκτίμησή της.

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