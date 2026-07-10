Αλάνις Μόρισετ: «Υπήρχε κάποιο πένθος στη μετάβαση από την παιχνιδιάρα κόρη στη μητέρα»
Αλάνις Μόρισετ: «Υπήρχε κάποιο πένθος στη μετάβαση από την παιχνιδιάρα κόρη στη μητέρα»
H Alanis Morissette, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια του «Jagged Little Pill», τριάντα χρόνια μετά την επιτυχία του και στα 52 της, μίλησε στους Sunday Times για το πέρασμα του χρόνου όπως το βιώνει η ίδια και την εμμηνόπαυση, την οποία αποκάλεσε τον δικό της «ορό αλήθειας».
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