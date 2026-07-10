Γουόλι Φανκ: Η ιστορία της μεγαλύτερης σε ηλικία γυναίκας που ταξίδεψε στο Διάστημα

Η Wally Funk, η αστροναύτισσα που έγινε η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα που ταξίδεψε στο Διάστημα, πέθανε στα 87 της, σε μια δομή φροντίδας στο Τέξας όπου ζούσε, μετά από μόλυνση στο πόδι. Ήταν μία από τις 13 γυναίκες που συμμετείχαν στα τεστ με τους άντρες αστροναύτες της NASA, στη δεκαετία του ‘60, αλλά ποτέ δεν της δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψει τότε. Το έκανε πραγματικότητα το 2021, στην αποστολή Blue Origin του Jeff Bezos, πλέον σε ηλικία 82 ετών. Το ρεκόρ της επρόκειτο αργότερα να σπάσουν μόνο δύο άντρες, οι ηθοποιός του «Star Trek» William Shatner και ο πρώτος μαύρος αστροναύτης στην Αμερική, Ed Dwight.