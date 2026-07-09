Εισαγγελέας για ομαδικό βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας: «Δεν συνάδει η εικόνα της με αυτή του φοβισμένου θύματος βίας»

Στη δίκη των αστυνομικών που κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας τον Οκτώβριο του 2022, εν ώρα υπηρεσίας, ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ζήτησε την απαλλαγή τους, ισχυριζόμενος ότι «δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε συναίνεση».