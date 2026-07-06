Τα μανικιούρ που επιλέγουμε για τις ηλιόλουστες μέρες του Ιουλίου

Ο Ιούλιος είναι ο μήνας που το μανικιούρ αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού συνοδεύει κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση, από τις διακοπές μέχρι τις βραδινές εξόδους. Οι φετινές τάσεις κινούνται ανάμεσα στη διακριτική κομψότητα και τις πιο παιχνιδιάρικες επιλογές, με έμφαση στις λαμπερές υφές, τα ζωηρά χρώματα και τα σχέδια που αποπνέουν ανεμελιά και καλοκαιρινή διάθεση.