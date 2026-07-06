Αλεξάνδρα Εφραίμογλου: Στην κορυφή του Παγκόσμιου Κυπέλλου στον ακροβατικό διάδρομο
Αλεξάνδρα Εφραίμογλου: Στην κορυφή του Παγκόσμιου Κυπέλλου στον ακροβατικό διάδρομο
Με ένα χρυσό για την Ελλάδα στην Κοΐμπρα
Η Αλεξάνδρα Εφραιμόγλου προσθέτει στην προσωπική διαδρομή της και στην Ελλάδα μια ακόμα παγκόσμια διάκριση: η πρωταθλήτρια τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο στην Κοΐμπρα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο στον ακροβατικό διάδρομο, «επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ευρωπαϊκή της κλάση και τη σταθερά υψηλή της παρουσία στο άθλημα», όπως έγραψε η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, προσθέτοντας τα εξής.
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