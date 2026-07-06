Κάρλι Κλος, πώς είναι να έχεις συννυφάδα την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ;

Η Karlie Kloss, πρώην Άγγελος των Victoria’s Secrets και επιχειρηματίας, συνιδρύτρια του ομίλου Bedford Media, είναι επίσης η σύζυγος του επιχειρηματία Joshua Kushner. Ο αδερφός του Joshua είναι ο αμφιλεγόμενος επιχειρηματίας Jared Kushner, σύζυγος της κόρης του Donald Trump, Ivanka, ο οποίος μάλιστα ξεσήκωσε την Αλβανία με τις δραστηριότητές του στη χώρα, που οι διαδηλωτές προειδοποιούν ότι απειλούν ένα οικοσύστημα.