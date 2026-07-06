Κάρλι Κλος, πώς είναι να έχεις συννυφάδα την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ;
MARIE CLAIRE

Κάρλι Κλος, πώς είναι να έχεις συννυφάδα την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ;

Και κουνιάδο τον αμφιλεγόμενο Jared Kushner

Κάρλι Κλος, πώς είναι να έχεις συννυφάδα την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ;
Η Karlie Kloss, πρώην Άγγελος των Victoria’s Secrets και επιχειρηματίας, συνιδρύτρια του ομίλου Bedford Media, είναι επίσης η σύζυγος του επιχειρηματία Joshua Kushner. Ο αδερφός του Joshua είναι ο αμφιλεγόμενος επιχειρηματίας Jared Kushner, σύζυγος της κόρης του Donald Trump, Ivanka, ο οποίος μάλιστα ξεσήκωσε την Αλβανία με τις δραστηριότητές του στη χώρα, που οι διαδηλωτές προειδοποιούν ότι απειλούν ένα οικοσύστημα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης