Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία: Τα ράφια των προϊόντων ομορφιάς «γεμίζουν» με γυναικεία λογοτεχνία

Η πολυτελής εταιρεία skincare, Aesop, αντικατέστησε τα προϊόντα στα ράφια του καταστήματός της στην Wuhan με βιβλία από γυναίκες συγγραφείς που διατίθενται δωρεάν. Το Women’s Library αποτελεί μια παράδοση χρόνων για την Aesop, με τη φετινή θεματική των αναγνωσμάτων να έχει να κάνει με το ανθρώπινο σώμα και τη λειτουργία του ως μια γέφυρα σύνδεσης μεταξύ του προσωπικού εσωτερικού μας κόσμου και όσων που μοιραζόμαστε προς τα έξω.