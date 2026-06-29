Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία: Τα ράφια των προϊόντων ομορφιάς «γεμίζουν» με γυναικεία λογοτεχνία
MARIE CLAIRE

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία: Τα ράφια των προϊόντων ομορφιάς «γεμίζουν» με γυναικεία λογοτεχνία

Σύντομα θα παρουσιάσουν και Queer συλλογή.

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία: Τα ράφια των προϊόντων ομορφιάς «γεμίζουν» με γυναικεία λογοτεχνία
Η πολυτελής εταιρεία skincare, Aesop, αντικατέστησε τα προϊόντα στα ράφια του καταστήματός της στην Wuhan με βιβλία από γυναίκες συγγραφείς που διατίθενται δωρεάν. Το Women’s Library αποτελεί μια παράδοση χρόνων για την Aesop, με τη φετινή θεματική των αναγνωσμάτων να έχει να κάνει με το ανθρώπινο σώμα και τη λειτουργία του ως μια γέφυρα σύνδεσης μεταξύ του προσωπικού εσωτερικού μας κόσμου και όσων που μοιραζόμαστε προς τα έξω.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης