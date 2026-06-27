Αδελφές από τη Βραζιλία με συνολική ηλικία 316 ετών καταγράφονται ως το γηραιότερο εν ζωή τρίο αδελφών
MARIE CLAIRE

Αδελφές από τη Βραζιλία με συνολική ηλικία 316 ετών καταγράφονται ως το γηραιότερο εν ζωή τρίο αδελφών

Επιστήμονες μελετούν την καθημερινότητά τους και το DNA τους για να κατανοήσουν τα μυστικά της μακροζωίας.

Αδελφές από τη Βραζιλία με συνολική ηλικία 316 ετών καταγράφονται ως το γηραιότερο εν ζωή τρίο αδελφών
Ποιο μυστικό μπορεί να κρύβεται πίσω από μια ζωή που ξεπερνά τα εκατό χρόνια; Αυτό το ερώτημα απασχολεί ολοένα περισσότερους ερευνητές, και μια νέα ιστορία από τη Βραζιλία τραβά την προσοχή μας. Τρεις αδελφές με συνολική ηλικία 316 ετών έχουν γίνει αντικείμενο επιστημονικής μελέτης, καθώς θεωρούνται οι γηραιότερες εν ζωή αδελφές στον κόσμο.

 
 
Οι τρεις αδελφές, η Zulina de Deus Nunes (103), η Zoraide de Deus Mota (104) και η Levita de Deus Nunes (109), έχουν ζήσει διαφορετικές αλλά εξίσου δραστήριες ζωές.
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