Αδελφές από τη Βραζιλία με συνολική ηλικία 316 ετών καταγράφονται ως το γηραιότερο εν ζωή τρίο αδελφών
Αδελφές από τη Βραζιλία με συνολική ηλικία 316 ετών καταγράφονται ως το γηραιότερο εν ζωή τρίο αδελφών
Επιστήμονες μελετούν την καθημερινότητά τους και το DNA τους για να κατανοήσουν τα μυστικά της μακροζωίας.
Ποιο μυστικό μπορεί να κρύβεται πίσω από μια ζωή που ξεπερνά τα εκατό χρόνια; Αυτό το ερώτημα απασχολεί ολοένα περισσότερους ερευνητές, και μια νέα ιστορία από τη Βραζιλία τραβά την προσοχή μας. Τρεις αδελφές με συνολική ηλικία 316 ετών έχουν γίνει αντικείμενο επιστημονικής μελέτης, καθώς θεωρούνται οι γηραιότερες εν ζωή αδελφές στον κόσμο.
Οι τρεις αδελφές, η Zulina de Deus Nunes (103), η Zoraide de Deus Mota (104) και η Levita de Deus Nunes (109), έχουν ζήσει διαφορετικές αλλά εξίσου δραστήριες ζωές.
Οι τρεις αδελφές, η Zulina de Deus Nunes (103), η Zoraide de Deus Mota (104) και η Levita de Deus Nunes (109), έχουν ζήσει διαφορετικές αλλά εξίσου δραστήριες ζωές.
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