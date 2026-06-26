Τα βίντεο της Φένιας από την Ελλάδα που τράβηξε την προσοχή του Harry Styles λέγοντας πως πούλησε φωτό με τις πατούσες της

Η περιοδεία του Harry Styles συνεχίζεται στο Λονδίνο, με χιλιάδες θαυμαστές να κατακλύζουν κάθε βράδυ το στάδιο για να τον απολαύσουν ζωντανά. Παρά τον ενθουσιασμό, δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων, με αρκετούς fan να μοιράζονται στα social media τις οικονομικές θυσίες που έκαναν προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στη συναυλία.Πρόσφατα, όμως, ένα απρόσμενο περιστατικό έκλεψε την παράσταση. Κατά τη διάρκεια του show, ο Harry Styles διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά του όταν παρατήρησε ένα πλακάτ ανάμεσα στο κοινό που του τράβηξε αμέσως την προσοχή.