Το Kαφενείο του Γιάννη, είναι ο χώρος – έκπληξη του SNF Nostos, που πρέπει να επισκεφθείτε

Άνοιξε χθες τις πόρτες του για το κοινό το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με ένα δυναμικό πρόγραμμα, αντιπροσωπευτικό όλων όσων πρόκειται να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των επόμενων 7 ημερών της διοργάνωσης. Οι συζητήσεις εγκαινιάστηκαν με έναν διάλογο ανάμεσα στον πρωτοπόρο μουσικό Jean-Michel Jarre και την Άννα Κύνθια Μπουσδούκου στο πλαίσιο των Διαλόγων του ΙΣΝ με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και την καλλιτεχνική δημιουργία, ενώ ακολούθησε η πρεμιέρα της παράστασης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Λεωφορείων ο Πόθος και η πρώτη συναυλία στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos που ενθουσίασε το κοινό με τους David Byrne, Deadletter και Nation of Language. Την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης άνοιξαν επίσης τις πόρτες τους οι διαδραστικές εκθέσεις του SNF Nostos που θα παραμείνουν ανοιχτές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.