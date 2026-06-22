Μουντιάλ 2026: Η Αργεντινή ζητά την απαγόρευση της εισόδου στα γήπεδα 13,000 μπαμπάδων

ΗΑργεντινή ζητά από τις ΗΠΑ να αποκλείσουν 13.000 γονείς από τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση της Αργεντινής παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες έναν κατάλογο με ονόματα 13.000 πατέρων, ζητώντας να τους απαγορευθεί η είσοδος στη χώρα ή στους αγώνες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA το 2026. Με λίγα λόγια όσοι πρόλαβαν και πέρασαν τα σύνορα να μην μπουν στα γήπεδα, ενώ όσοι ζητούν να φύγουν από τη χώρα για το Μουντιάλ να μην τα καταφέρουν.Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση έχει να κάνει με το ότι όλοι τους επικαλούνταν οικονομικά προβλήματα για να μην πληρώνουν διατροφή, κάτι που δεν δικαιολογεί το ταξίδι σε άλλο κράτος και την αγορά των πανάκριβων εισιτηρίων για να δουν αγώνες του Μουντιάλ.Ο δήμαρχος του Μπουένος Άιρες, Χόρχε Μακρί, δήλωσε ότι αυτοί οι «πατέρες δεν έχουν καταβάλει τις διατροφές που οφείλουν στα παιδιά τους», σύμφωνα με μια ανάρτηση του Goal στο Instagram.«Όσοι δεν εκπληρώνουν μια τόσο θεμελιώδη ευθύνη όσο η διατροφή των παιδιών τους πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες», συνέχισε ο Μακρί. «Αν δεν φροντίζουν τα παιδιά τους, δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο».Δεδομένου ότι το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη χώρα, το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί για πολλούς Αργεντινούς μια μοναδική ευκαιρία στη ζωή τους.Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο δήμαρχος, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους οπαδούς του ποδοσφαίρου να ξοδεύουν χρήματα για αθλητικές εκδηλώσεις, αν δεν καταφέρνουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις απέναντι στην οικογένειά τους.