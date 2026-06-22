Jessie J: Το video από το νοσοκομείο έναν χρόνο μετά τη μαστεκτομή που την άλλαξε για πάντα

Ένα ξεκαρδιστικό video λίγο μετά τη μαστεκτομή που έκανε μοιράστηκε στα social media η Jessie J. Η τραγουδίστρια υπεβλήθη σε εγχείρηση τον Ιούνιο του 2025, αφού διεγνώστει με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο.Στο video ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείο, φορώντας μία ρόμπα. Όταν τη ρωτούν αν είναι καλά, κοιτάζει προς το στήθος της και λέει: «Λοιπόν κορίτσια, ώρα να λάμψουμε». Αμέσως μετά γυρίζει προς την κάμερα και αστειευόμενη λέει: «Οι θηλές μου αυτή τη στιγμή είναι κάπως έτσι» και κάνει μία αστεία γκριμάτσα.\