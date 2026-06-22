Πέντε νέα προϊόντα ομορφιάς που δοκίμασα και ξεχώρισα το τελευταίο διάστημα

Ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια της δουλειάς μου είναι ότι έχω την ευκαιρία να δοκιμάζω σχεδόν κάθε νέο beauty launch που κυκλοφορεί. Από skincare και μακιγιάζ μέχρι προϊόντα για τα μαλλιά και το σώμα, καθημερινά ανακαλύπτω νέες αφίξεις που υπόσχονται να κάνουν τη διαφορά στη ρουτίνα μας.Η αλήθεια είναι όμως ότι, όσο εντυπωσιακά κι αν είναι πολλά από αυτά, μόνο λίγα καταφέρνουν να ξεχωρίσουν πραγματικά και να λάβουν μία πραγματική θέση στη ρουτίνα μου.