Η Ρις Γουίδερσπουν γιόρτασε τα 25 χρόνια του «Legally Blonde» με ένα ροζ Prada φόρεμα
MARIE CLAIRE

Η Ρις Γουίδερσπουν γιόρτασε τα 25 χρόνια του «Legally Blonde» με ένα ροζ Prada φόρεμα

Και μεταλλιζέ γόβες Christian Louboutin.

Η Ρις Γουίδερσπουν γιόρτασε τα 25 χρόνια του «Legally Blonde» με ένα ροζ Prada φόρεμα
Έχουν περάσει ήδη 25 χρόνια από την κυκλοφορία του «Legally Blonde» και αυτή είναι μια επέτειος που η Reese Witherspoon φαίνεται να απολαμβάνει να γιορτάζει. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, η ηθοποιός βρέθηκε στο «Elle World», μια εκδήλωση αφιερωμένη στην εμβληματική Elle Woods, φορώντας ένα σύνολο που η ίδια θα ενέκρινε χωρίς δεύτερη σκέψη.

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