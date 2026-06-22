Η Ρις Γουίδερσπουν γιόρτασε τα 25 χρόνια του «Legally Blonde» με ένα ροζ Prada φόρεμα
Η Ρις Γουίδερσπουν γιόρτασε τα 25 χρόνια του «Legally Blonde» με ένα ροζ Prada φόρεμα
Και μεταλλιζέ γόβες Christian Louboutin.
Έχουν περάσει ήδη 25 χρόνια από την κυκλοφορία του «Legally Blonde» και αυτή είναι μια επέτειος που η Reese Witherspoon φαίνεται να απολαμβάνει να γιορτάζει. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, η ηθοποιός βρέθηκε στο «Elle World», μια εκδήλωση αφιερωμένη στην εμβληματική Elle Woods, φορώντας ένα σύνολο που η ίδια θα ενέκρινε χωρίς δεύτερη σκέψη.
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