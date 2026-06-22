Face Taping: Το viral trick ομορφιάς που υπόσχεται πιο λεία επιδερμίδα μέσα σε ένα βράδυ

Αν έχετε περάσει έστω και λίγα λεπτά στο Tik-Tok ή το Instagram το τελευταίο διάστημα, πιθανότατα έχετε δει βίντεο με χρήστες να εφαρμόζουν ειδικές ταινίες στο μέτωπο, ανάμεσα στα φρύδια, στις ρινοπαρειακές ή γύρω από τα μάτια πριν κοιμηθούν. Το face taping είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα beauty trend των τελευταίων ετών, με πολλούς να το παρουσιάζουν ως έναν εύκολο και οικονομικό τρόπο για πιο λεία και ξεκούραστη όψη της επιδερμίδας.