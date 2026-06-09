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Οι αδιάβροχες mascara που θα φοράμε non-stop όλο το καλοκαίρι
MARIE CLAIRE

Οι αδιάβροχες mascara που θα φοράμε non-stop όλο το καλοκαίρι

Οι φόρμουλες που δεν μας απογοητεύουν όση ζέστη κι αν κάνει.

Οι αδιάβροχες mascara που θα φοράμε non-stop όλο το καλοκαίρι
Ζέστη, καυτός ήλιος, ιδρώτας, θάλασσα, πισίνα – το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε και ήδη έχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για να “λιώσει” κάθε είδους makeup από το πρόσωπό μας. Αν και αυτούς τους μήνες οι περισσότερες από εμάς επιλέγουμε να εφαρμόζουμε ελάχιστα προϊόντα μακιγιάζ, εστιάζοντας μόνο στο skincare, η mascara είναι ένα από εκείνα που δεν μπορούμε και ούτε θέλουμε να αποχωριστούμε.

 
 
Τονίζει το βλέμμα, κάνει τα μάτια να δείχνουν μεγαλύτερα και το πρόσωπό πιο ξεκούραστο, θέλει λίγα δευτερόλεπτα για την εφαρμογή και δεν χρειάζεται ανανέωση μέσα στη ημέρα. Παρόλα αυτά, ούτε η mascara μπορεί να μείνει άθικτη όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει, εκτός φυσικά κι αν επιλέξουμε την αδιάβροχη εκδοχή της.
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