Μαρίνα Βαλιέρη: Η μικρανιψιά του Καβάφη - Τι έχει πει για τον φερόμενο ως «νόθο γιο» του θείου της
Μαρίνα Βαλιέρη: Η μικρανιψιά του Καβάφη - Τι έχει πει για τον φερόμενο ως «νόθο γιο» του θείου της
Ο παππούς της ήταν αδερφός του σπουδαίου ποιητή. Αφού έζησε σε διάφορα μέρη του κόσμου, σήμερα, στα 91 χρόνια της, κατοικεί στο χωριό Παπάδος της Λέσβου
Η ιστορία της έγινε ευρύτερα γνωστή πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια, όταν κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ του Σίμου Κορεξενίδη σε έρευνα της Βαρβάρας Γκιγκιλίνη. Η «Μαρίνα Βαλιέρι. Η μικρή ανιψιά του Καβάφη» όπως είναι και ο τίτλος της ταινίας, είναι η εγγονή του αδερφού του Αλεξανδρινού ποιητή, Αριστείδη Καβάφη, από την πλευρά της μητέρας της, Χαρίκλειας. Έχει πίσω της μια μεγάλη και συναρπαστική διαδρομή, που την οδήγησε στο χωριό Παπάδος της Λέσβου, όπου ζει σήμερα, στα 91 χρόνια της.
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