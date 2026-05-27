«Ένα βίντεο ακόμα»: πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ψηφιακή κόπωση των νέων

Καμιά φορά, όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με τον πόνο, την ανησυχία και το στρες των άλλων, ο εγκέφαλός σου διεγείρεται παραπάνω από όσο πρέπει, με αποτέλεσμα να αναζητάς ακόμα περισσότερο περιεχόμενο με το ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο. Στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η παρορμητική κατανάλωση αρνητικού ειδησεογραφικού και άλλου περιεχομένου, που έχει ως σκοπό να ικανοποιήσει αυτή τη νεόκοπη ψηφιακή ανάγκη ονομάζεται doomscrolling και επηρεάζει ιδιαίτερα τα παιδιά, τους εφήβους και τους μετεφήβους.Η Εθνική Δράση Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, το πρόγραμμα του ελληνικού Υπουργείου Υγείας που έχει τεθεί εδώ και καιρό σε εφαρμογή, επισημαίνει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτή τη «μόδα», που έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας πολλών νέων και παρέχει σε γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα εργαλεία, προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχουν πέσει θύματα αυτής της πρακτικής.