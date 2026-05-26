Η άγνωστη καριέρα της «Φοίβης» από τα «Φιλαράκια» ως νευρολόγου

Μπορεί να γνωρίζουμε τη Lisa Kudrow σαν τη «Φοίβη» από τα «Φιλαράκια», ωστόσο πριν από την καριέρα της στην υποκριτική είχε μια μακροχρόνια διαδρομή στη νευρολογία. Απόφοιτος σπουδών βιολογίας σε κολέγιο της Νέας Υόρκης, είχε αρχίσει να ειδικεύεται στις κεφαλαλγίες, όπως ο πατέρας της, ο διακεκριμένος νευρολόγος Dr. Lee N. Kudrow και ιδρυτής της κλινικής κεφαλαλγιών California Medical Clinic for Headache.