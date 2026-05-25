«Μια στιγμούλα, διάφανη. Και τώρα Γωγώ… σιγή»: Το αφιέρωμα της Ολυμπίας Κρασαγάκη στη Γωγώ Μαστροκώστα

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής, 24 Μαΐου σε ηλικία 56 ετών. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης πριν από 17 χρόνια.Από τα ξημερώματα της Δευτέρας, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι την αποχαιρετούν, με την ανάρτηση της κόρη της, Βικτόριας, να συγκινεί. Ανάμεσα σε εκείνους που απέτισαν φόρο τιμής στην παρουσιάστρια και μοντέλο και η φωτογράφος, Ολυμπία Κρασαγάκη, η οποία έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το συνόδευσε με μία φωτογραφία της εκλιπούσας.