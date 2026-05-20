Φεστιβάλ Καννών 2026: Η χρονιά της Sandra Hüller 

Σε ένα Φεστιβάλ Καννών που μέχρι τώρα έχει διχάσει με τις επιλογές του, ένα από τα φαβορί για το Χρυσό Φοίνικα είναι το «Fatherland», η νέα ταινία του Paweł Pawlikowski, που συγκλόνισε και συγκίνησε το κοινό με τον «Ψυχρό Πόλεμο» και το «Ida». Ο πολωνός σκηνοθέτης επιστρέφει με αυτό το καλογυρισμένο, συγκρατημένο, ασπρόμαυρο δράμα που εκτυλίσσεται στην Γερμανία μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν ασχολείται με το ιστορικό γεγονός, αλλά με το αποτύπωμά του: κατεστραμμένες πόλεις, χαμένες ταυτότητες και άνθρωποι που προσπαθούν να ξαναβρούν μια αίσθηση νοήματος μέσα από το συλλογικό πένθος.