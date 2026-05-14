Πάτρικ Λι Φέρμορ: Η συναρπαστική ζωή της γυναίκας του και φωτογράφου, Τζόαν, από την Καραϊβική έως τη Μάνη

Μπορεί να τη γνωρίζουμε κυρίως σαν τη «γυναίκα του Patrick Leigh Fermor», ωστόσο η Joan Leigh Fermor ήταν, επιπλέον, μια χαρισματική φωτογράφος και μια προσωπικότητα με ανεξάρτητη διαδρομή, η οποία ωστόσο φαίνεται πως δεν αναδείχθηκε εν ζωή όσο τής άξιζε, λόγω της εσωστρέφειάς της – και, ενδεχομένως, του φύλου της. Τα τελευταία χρόνια το φωτογραφικό έργο της έρχεται στο φως μέσα από βιβλία και εκθέσεις, όπως μια νέα που ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες στο ΓΑΚ/Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, με τίτλο «The Outward Gaze. The photographs of Joan Leigh Fermor» και υλικό από το ομότιτλο λεύκωμα (οκτώ χρόνια μετά την πρώτη έκθεση που της είχε αφιερώσει το Μουσείο Μπενάκη, στην Αθήνα τότε, «Joan Leigh Fermor: Artist and Lover»).