Η αυστηρή προπονήτρια από το Glee έχει προβλήματα ακοής: «Ήταν σαν να χαμήλωσε η ένταση της ζωής μου»

Η Jane Lynch βρίσκεται ανάμεσα στους περίπου ένα στους επτά Αμερικανούς που αντιμετωπίζει κάποια μορφή απώλειας ακοής.Η 65χρονη ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστή ως η αδίστακτη προπονήτρια cheerleading Sue Sylvester στη σειρά Glee, άρχισε να παρατηρεί τα πρώτα σημάδια απώλειας ακοής όταν ήταν περίπου 50 ετών. Ωστόσο, η κατάσταση δεν της ήταν άγνωστη, καθώς είχε ήδη δει τον πατέρα της, Frank Lynch, να περνά την ίδια κατάσταση.Σε αντίθεση με εκείνον, που καθυστέρησε να δράσει, η ίδια επέλεξε να κινηθεί άμεσα. Σήμερα χρησιμοποιεί «έξυπνα» γυαλιά με τεχνολογία ενίσχυσης ακοής από τη Nuance Audio και συνεργάζεται με την εταιρεία, με στόχο την ενημέρωση του κοινού και την καταπολέμηση του στίγματος.