Τα αγαπημένα μας compact που συνδυάζουν αντηλιακή προστασία και κάλυψη

Η ιδανική επιλογή για το καθημερινό μακιγιάζ των επόμενων μηνών.



Το καλοκαίρι έχει σχεδόν φτάσει ξανά στη χώρα μας, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο κάθε μέρα που περνά. Οι ηλιόλουστες ημέρες πληθαίνουν, οι βόλτες στην πόλη γίνονται πιο συχνές και η ανάγκη για σωστή φροντίδα της επιδερμίδας μας γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Φυσικά, με την αυξημένη ηλιοφάνεια, δεν πρέπει να παραλείπετε καμία ημέρα να φοράτε ένα προϊόν που θα σας χαρίσει υψηλή αντηλιακή προστασία, ακόμα κι αν δεν έχετε σκοπό να φύγετε σύντομα από την πόλη ή να εκτεθείτε άμεσα στον ήλιο.





Στο σημείο αυτό αξίζει να σας υπενθυμίσουμε πως η χρήση αντηλιακού δεν είναι μια συνήθεια που αφορά μόνο την παραλία ή τις διακοπές, αλλά μια καθημερινή ανάγκη που πρέπει να τηρείται όλο τον χρόνο. Είτε είναι χειμώνας είτε καλοκαίρι, είτε έχει ήλιο είτε συννεφιά, είτε βρίσκεστε στο κέντρο της πόλης είτε απολαμβάνετε τη θάλασσα σε ένα νησί, η επιδερμίδα σας χρειάζεται προστασία από τις βλαβερές ακτίνες UV που ευθύνονται για τη φωτογήρανση και άλλες φθορές του δέρματος.

04.05.2026, 17:15