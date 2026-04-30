Εγκυμοσύνη: Πώς νίκησα τις καούρες και την αφυδάτωση με τον πιο φυσικό τρόπο

Όταν παίρνεις στα χέρια σου τα θετικά αποτελέσματα ενός τεστ εγκυμοσύνης, η ζωή σου αλλάζει αυτοστιγμεί. Οι μήνες που ακολουθούν είναι γεμάτοι εκπλήξεις και προκλήσεις, η μεγαλύτερη των οποίων αφορά, φυσικά, στην υγεία τη δική σου και του βρέφους.Στη διάρκεια των εννιά μηνών της εγκυμοσύνης μου ανακάλυπτα καθημερινά κάτι καινούργιο για το σώμα μου. Οι ανάγκες του άλλαζαν διαρκώς, όπως και η μορφή του. Ίσως, όμως, η μεγαλύτερη αλλαγή που βιώνεις στην περίπτωση μιας εγκυμοσύνης είναι η συνειδητοποίηση πως μέσα σου υπάρχει ένας οργανισμός που εξαρτάται απόλυτα από τις δικές σου επιλογές, ειδικά ως προς τη διατροφή του. Εξαρχής, λοιπόν, έβαλα ως στόχο να τρέφομαι όσο πιο σωστά μπορούσα και να ακολουθώ κάθε ιατρική συμβουλή που θα διασφάλιζε τη σωστή ανάπτυξη του μωρού και την καλή υγεία και των δύο μας.