Οι νέες αρωματικές κυκλοφορίες που θα φοράμε όλους τους επόμενους μήνες

Ιδανικές επιλογές για την άνοιξη και το καλοκαίρι.



Η επιλογή ενός αρώματος είναι κάτι βαθιά προσωπικό – μια μικρή, καθημερινή ιεροτελεστία που αποκαλύπτει πτυχές της διάθεσης και της ταυτότητάς μας. Υπάρχουν εκείνοι που παραμένουν αφοσιωμένοι σε μία χαρακτηριστική υπογραφή, και άλλοι που αγαπούν να αλλάζουν αρώματα όπως αλλάζουν ρούχα: με βάση τη διάθεση, την περίσταση ή την εποχή. Όπως κι αν κινείστε, η άνοιξη, και κατ’ επέκταση το καλοκαίρι, είναι η ιδανική στιγμή για να ανανεώσετε τη συλλογή σας και να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό.





Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει και η καθημερινότητα γεμίζει φως, τα αρώματα αποκτούν έναν πιο ανάλαφρο, φωτεινό χαρακτήρα. Οι βαριές, χειμωνιάτικες συνθέσεις δίνουν τη θέση τους σε νότες που αναπνέουν: δροσερά εσπεριδοειδή, φρέσκα λουλούδια, καθαρές και ηλιόλουστες συμφωνίες που «δένουν» απόλυτα με την ανεμελιά της εποχής. Είναι εκείνα τα αρώματα που δεν μας βαραίνουν, αλλά μας ακολουθούν διακριτικά, αφήνοντας ένα φίνο, αέρινο αποτύπωμα.

28.04.2026, 14:30