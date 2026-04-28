Έβαν Ρέιτσελ Γουντ: Μοιράστηκε λεπτομέρειες της κακοποίησής της από τον Μέριλιν Μάνσον

Η Evan Rachel Wood ήταν μόλις 18 ετών όταν γνώρισε τον 37χρονο τότε Marilyn Manson. Ήδη από το 2021, με μια ανάρτησή της στο Instagram, είχε ισχυριστεί ότι είχε κακοποιηθεί από τον σταρ της ροκ. Τώρα σε ένα νέο ντοκιμαντέρ («Phoenix Rising») μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς μιλάει για μια σχέση που φέρεται να ξεκίνησε από το grooming, να έγινε σύντομα βίαιη και να σημαδεύτηκε από περιστατικά βιασμού και απειλές θανάτου.