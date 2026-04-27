Η δεύτερη βάρδια των γυναικών: Η κακοπληρωμένη εργασία και η απλήρωτη δουλειά στο σπίτι
Το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στην αρτοβιομηχανία των Τρικάλων έφερε στην επιφάνεια το θεμελιώδες ζήτημα της διπλής βάρδιας των γυναικών, μία (συχνά κακο)πληρωμένη στη δουλειά και μία απλήρωτη στο σπίτι.
Στις 4 το πρωί της 26ης Ιανουαρίου το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα πήρε φωτιά εξαιτίας έκρηξης στην παροχή του αερίου με θύματα πέντε από τις υπαλλήλους της νυχτερινής βάρδιας που δεν μπόρεσαν να διαφύγουν. Προφανώς, εγκληματική η αμέλεια των υπευθύνων, όμως αυτό το εργατικό δυστύχημα δείχνει περισσότερα για τον κόσμο μας καθώς τα θύματα ήταν μόνο γυναίκες. Η Βασιλική, η Αναστασία, η Έλενα, η Αγάπη και η Βούλα ήταν μανάδες και γιαγιάδες που προτιμούσαν τη νυχτερινή βάρδια ώστε να μπορούν στη διάρκεια της ημέρας να φροντίσουν τα παιδιά, τα εγγόνια και τους ηλικιωμένους γονείς τους. Εκείνες, όπως και πολλές ακόμα εργαζόμενες στην Ελλάδα και τον κόσμο, επέστρεφαν το πρωί στο σπίτι για να δουλέψουν μία δεύτερη βάρδια σε όλα αυτά που έχουν φορτωθεί στο φύλο μας. Πόσες όμως βάρδιες πρέπει να δουλεύουν οι γυναίκες για να είναι ευχαριστημένη η κοινωνία;
