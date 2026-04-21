Σελίν Ντιόν: Κυκλοφόρησε νέο single, εν μέσω της μάχης της με το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου
Λίγο πριν τις συναυλίες της στο Παρίσι.
Η Celine Dion επιστρέφει στη μουσική σκηνή με νέο single, σε μια περίοδο που συνεχίζει να δίνει τη μάχη της με το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου.
Το νέο της τραγούδι με τίτλο Dansons κυκλοφόρησε πρόσφατα και σηματοδοτεί την πρώτη της σόλο δουλειά μετά το 2023. Πρόκειται για μια τρυφερή μπαλάντα, με στίχους που αποτυπώνουν μια βαθιά συναισθηματική διάθεση, όπως: «Ας χορέψουμε πάνω από τις αβύσσους… αφού ο κόσμος δεν γυρίζει πια σωστά».
Η επιστροφή αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση ότι η τραγουδίστρια θα πραγματοποιήσει 16 συναυλίες στο Παρίσι το φθινόπωρο, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στη σκηνή. Όπως δήλωσε η ίδια, αισθάνεται «δυνατή, ενθουσιασμένη και ευγνώμων», παρότι παραδέχεται ότι υπάρχει και μια φυσιολογική νευρικότητα.
