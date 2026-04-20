Η Σαρλίζ Θερόν για τη νύχτα που η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της: «Δεν με στοιχειώνει πια»

ΗCharlize Theron μίλησε ανοιχτά για ένα από τα πιο τραυματικά περιστατικά της εφηβείας της, εξηγώντας γιατί σήμερα δεν αισθάνεται ότι την «στοιχειώνει» πια.Σε συνέντευξή της στους New York Times Magazine, η 50χρονη ηθοποιός περιέγραψε τη νύχτα του 1991, όταν ο πατέρας της, Charles Theron, έπεσε νεκρός από πυροβολισμό της μητέρας της, Gerda, η οποία βρισκόταν σε κατάσταση αυτοάμυνας, έπειτα από βίαιη επίθεση στο σπίτι τους στη Νότια Αφρική, όταν εκείνη ήταν 15 ετών.Όπως αφηγήθηκε, το περιστατικό ξεκίνησε ύστερα από έναν έντονο καβγά με τον πατέρα της, ο οποίος είχε καταναλώσει αλκοόλ και έγινε επιθετικός όταν εκείνη μπήκε στο σπίτι της οικογένειας χωρίς να χαιρετήσει τους παρευρισκόμενους, κάτι που θεώρησε έλλειψη σεβασμού.«Έπρεπε απλώς να πάω στην τουαλέτα και μπήκα γρήγορα στο σπίτι. Εκείνος το εξέλαβε ως αγένεια», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα.Αργότερα εκείνο το βράδυ, ο πατέρας της επέστρεψε στο σπίτι μεθυσμένος και έξαλλος. Η ηθοποιός θυμάται ότι ένιωσε αμέσως πως κάτι δεν πήγαινε καλά: «Ο τρόπος που οδηγούσε μέσα στο οικόπεδο μου έδειξε ότι κάτι κακό θα συμβεί».