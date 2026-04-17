Kontakthof: Έξι ερμηνεύτριες μιλούν για την εμπειρία τους στον κόσμο της Πίνα Μπάους

Μετά την πρώτη περίοδο παραστάσεων που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο, το «Kontakthof» της Πίνα Μπάους επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου στις 17 Απριλίου και για 11 παραστάσεις. Έχοντας παρακολουθήσει, μαγεμένες, την αλησμόνητη πρεμιέρα του, ζητήσαμε από έξι ερμηνεύτριες του έργου (στην παράσταση συμμετέχουν συνολικά 22 ερμηνευτές) να μας βάλουν στον κόσμο του με λέξεις. Τι είναι αυτό που κινεί τους ανθρώπους; Τα συναισθήματα, η επιθυμία, η ανασφάλεια, η ανάγκη για επικοινωνία, η μοναξιά. Αυτά βρίσκονται στον πυρήνα της σκέψης της σπουδαίας Γερμανίδας χορογράφου Πίνα Μπάους, όταν το 1978 δημιουργεί το «Kontakthof», «έναν τόπο όπου συναντιούνται άνθρωποι που αποζητούν επαφή. Να φανερώσεις τον εαυτό σου, να τον αρνηθείς. Με φόβους. Επιθυμία. Απογοητεύσεις. Απελπισία. Πρώτες εμπειρίες. Πρώτες απόπειρες. Τρυφερότητα και ό,τι προκύπτει απ’ αυτή». Τον Σεπτέμβριο του 1988 η παράσταση παρουσιάζεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού από το Tanztheater Wuppertal. Έχω την τύχη να βρίσκομαι εκεί, είμαι 18 χρόνων. Εμπειρία που σε διαμορφώνει ως θεατή, τη φυλάω ως κάτι πολύτιμο στη μνήμη μου. Τριάντα επτά χρόνια μετά, το Εθνικό Θέατρο αναβιώνει σε συνεργασία με το Pina Bausch Foundation την παράσταση με 22 ξεχωριστούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες από την Ελλάδα, από 21 έως 55 χρόνων. Οι ερμηνευτές επιλέχθηκαν ειδικά για αυτή την παραγωγή, που διευθύνουν καλλιτεχνικά η Τζόζεφιν Αν Έντικοτ, μέλος της αρχικής διανομής του 1978 και επί χρόνια βοηθός της Πίνα Μπάους, και ο Δάφνις Κόκκινος, μέλος του Tanztheater Wuppertal και βοηθός της Πίνα από το 1993.Έξι από τις θεσπέσιες γυναίκες αυτού του θαυμάσιου ελληνικού θιάσου μοιράζονται τις σκέψεις τους για τη συμμετοχή τους σε ένα τόσο σημαντικό πολιτιστικό γεγονός και φωτογραφίζονται με τα κοστούμια του Ρολφ Μπόρζικ όπως τα προσάρμοσε η Πέτρα Λάιντνερ.