O Stefano Gabbana αποχώρησε από τον οίκο Dolce & Gabbana έπειτα από 40 χρόνια

Νέα εποχή για τον οίκο Dolce & Gabbana μετά την αποχώρηση του Stefano Gabbana από τη θέση του προέδρου. Μια σημαντική αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη στον εμβληματικό ιταλικό οίκο, καθώς ο συνιδρυτής Stefano Gabbana αποχώρησε από τη θέση του.Παρότι η αποχώρησή του έχει πραγματοποιηθεί ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, έγινε γνωστή μόλις πρόσφατα μέσα από εταιρικές καταθέσεις. Ο 63χρονος σχεδιαστής φέρεται να εξετάζει παράλληλα τις επόμενες κινήσεις του σχετικά με το σημαντικό ποσοστό του – περίπου 40% – στον οίκο που ίδρυσε το 1985 μαζί με τον Domenico Dolce.Μετά την αποχώρηση του Stefano Gabbana, τη θέση του προέδρου ανέλαβε ο Alfonso Dolce, διατηρώντας έτσι τον έλεγχο εντός της οικογένειας.