Το αφιέρωμα του ABC News στους Αρκιούς: «Το ελληνικό νησί που δεν έχει καθόλου παιδιά»
Το 30 λεπτών βίντεο που εστιάζει στην υπογεννητικότητα στη χώρα μας.

Την ώρα που η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως, με εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, μια λιγότερο φωτεινή πραγματικότητα εκτυλίσσεται μακριά από τα τουριστικά φώτα. Σε απομακρυσμένες γωνιές της χώρας, η πληθυσμιακή συρρίκνωση γίνεται ολοένα και πιο ορατή.

 
Το ABC News Αυστραλίας στρέφει το βλέμμα του στους Αρκιούς, ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων που βρίσκεται αντιμέτωπο με μια κρίση που μαστίζει όλη τη χώρα, αυτή της υπογεννητικότητας. Μέσα από το σχετικό βίντεο-αφιέρωμα, αναδεικνύεται ένα ευρύτερο φαινόμενο που αφορά ολόκληρη την Ελλάδα— τη μείωση των γεννήσεων, τη γήρανση του πληθυσμού και την εγκατάλειψη της περιφέρειας.

 
Η ανταποκρίτρια του ABC News, Rihannon Shine-Papantoniou, ταξίδεψε στην Ελλάδα και επισκέφθηκε τον τόπο που γεννήθηκαν οι παππούδες της, ώστε να ερευνήσει το θέμα η ίδια σε βάθος.

«Αν η σύγχρονη Ελλάδα δεν αντιμετωπίσει το πρόβλημα κινδυνεύει να γίνει ό,τι και οι πρόγονοί της: ένα ζωντανό μουσείο», αναφέρει στο video της, στο οποίο μιλούν μεταξύ άλλων η Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο Θάνος Πλεύρης, υπουργός Μεταναστευσης.

