H Zendaya φόρεσε το πιο μοντέρνο ταγέρ της σεζόν

ΗZendaya έκανε μια τηλεοπτική εμφάνιση στις 2 Απριλίου για να προωθήσει την ταινία της The Drama, φορώντας ένα λευκό σύνολο από τη Stella McCartney που παρέπεμπε ξεκάθαρα σε bridal αισθητική.





Το σύνολο, από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026 της σχεδιάστριας, αποτελούνταν από ένα τοπ με στρογγυλή λαιμόκοψη και έντονα δομημένη γραμμή, τονισμένο στη μέση με ζώνη που κατέληγε σε peplum τελείωμα με γούνινη λεπτομέρεια.