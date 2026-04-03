Το πιο συχνό λάθος που κάνουμε όταν λούζουμε τα μαλλιά μας

Ο σωστός τρόπος λουσίματος εξασφαλίζει πως τα μαλλιά θα είναι πιο υγιή, λαμπερά και δυνατά.



Οι περισσότεροι από εμάς ακολουθούμε την εξής διαδικασία όταν λούζουμε τα μαλλιά μας: απλά εφαρμόζουμε σαμπουάν, τρίβουμε τα μαλλιά μας για λίγο και το ξεβγάζουμε, πιστεύοντας ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τα καθαρίσουμε. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικός όσο νομίζουμε και μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα στην υγεία των μαλλιών.





Το πιο συχνό λάθος που κάνουμε είναι να εφαρμόζουμε το σαμπουάν σε όλο το μήκος των μαλλιών μας, ξεκινώντας από τις ρίζες μέχρι τις άκρες, χωρίς να λάβουμε υπόψη τη φύση των διαφορετικών τμημάτων των μαλλιών. Σύμφωνα με ειδικούς, άλλωστε, η σωστή φροντίδα των μαλλιών αρχίζει από το τριχωτό της κεφαλής και όχι από τις άκρες.

03.04.2026, 16:00