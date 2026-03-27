Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι: Το αποχαιρετιστήριο ποίημα που διάβασε η μητέρα της στην κηδεία της

Ησειρά Love Story: JFK Jr. & Carolyn Bessette δεν εξερευνά μόνο την ερωτική ζωή της Carolyn Bessette, αλλά αγγίζει και την ανατροφή της, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης της με τους γονείς της.Η περιορισμένη σειρά του Ryan Murphy αφηγείται τη σχέση της πρώην υπαλλήλου της Calvin Klein με τον John F. Kennedy Jr., μοναχογιό του Προέδρου John F. Kennedy και της Jackie Kennedy. Πριν όμως η Carolyn βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της σύνδεσής της με την οικογένεια Kennedy, μεγάλωνε στη Νέα Υόρκη μαζί με τις αδερφές και τους γονείς της, την Ann Messina Freeman και τον William Bessette.Πριν από την κυκλοφορία της σειράς στο Hulu, η Constance Zimmer μίλησε στο PEOPLE για τον ρόλο της ως μητέρα της Carolyn, λέγοντας ότι ήταν «ο πιο συναισθηματικά ικανοποιητικός και συγκλονιστικός χαρακτήρας που είχα την τιμή να υποδυθώ στην οθόνη».«Στον πυρήνα τους, η αγάπη και η θλίψη είναι ίδιες για κάθε άνθρωπο. Είτε είμαστε γονείς είτε όχι, μπορούμε όλοι να ταυτιστούμε με το να ερωτευόμαστε και με τις δυσκολίες που συνοδεύουν την αγάπη. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η άλλη πλευρά αυτής της ιστορίας», σημείωσε η Zimmer, αναφερόμενη στην αντίδραση της Ann στην αεροπορική συντριβή του 1999, που στοίχισε τη ζωή στον JFK Jr., την Carolyn και την αδελφής της, Lauren.«Για μένα, ως μητέρα, ήταν ακόμη πιο συγκλονιστικό, αλλά πιστεύω ότι ήταν το ίδιο φοβερό για όλους», πρόσθεσε.